Подмосковье 21 июня 2023, 11:26 Непарный шелкопряд активизировался в Подмосковье Артем Ульянов

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Минэкологии Московской области сообщило о большом количестве сигналов жителей о нашествии непарного шелкопряда. Энтомологи рассказали о способах борьбы с этим злостным вредителем лиственных растений.

«Вспышки или так называемые популяционные взрывы у насекомых вредителей — естественный волнообразный процесс. В основном он зависит от факторов окружающей среды и погодных условий. В этом году климат позволил большинству кладок непарного шелкопряда сохраниться после зимы и способствовал выведению из них гусениц», — объяснил министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

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Энтомологи отметили, что в саду вредитель предпочитает яблоню, грушу, сливу и абрикос, а из лесных пород — дуб, граб и тополь. Специалисты рекомендуют соскабливать кладки яиц и гусениц с веток в полиэтиленовые пакеты, а затем уничтожать их. Важно не собирать гусениц по одной, а именно стряхивать, при этом работать нужно в перчатках.

Существуют специальные клеевые ловушки, которые наматываются вокруг ствола и веток, не позволяя вредителям добраться до сочной листвы. Можно обмотать ствол мешковиной на высоте 1,5 метра от земли. Хорошо пользоваться этими двумя методами вместе, и не прибегать к применению инсектицидов, которое может плохо отразиться на растениях и плодах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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