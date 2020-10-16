Властям Подмосковья разрешили принимать неотложные меры для спасения жизней в случае ЧС

Правительство Московской области сможет поддержать общественный порядок при проведении спасательных работ на фоне чрезвычайных ситуаций областного или межмуниципального характера. Новые полномочия ему дали на 127-м заседании Мособлдумы.

Приняли изменения в закон «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера». Правительство Подмосковья наделили новыми полномочиями по контролю общественного порядка.

Изменения коснулись, например, принятия неотложных мер для спасения жизней, охраны оставшегося без присмотра имущества.

Связаны они с обеспечением охранного порядка, в том числе при проведении карантинных мероприятий, и бесперебойной работы спасателей.

Об этом сообщил начальник главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Подмосковью Сергей Полетыкин.