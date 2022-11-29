Подмосковье 29 ноября 2022, 23:33 Неотложную службу поликлиник в Подмосковье перевели на усиленный режим работы из-за роста числа случаев ОРВИ

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В Московской области врачи фиксируют подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. В связи с этим неотложная служба поликлиник переведена на ежедневный режим работы.

Врачи рекомендуют пациентам с симптомами ОРВИ и температурой менее 38°С самостоятельно посещать кабинеты неотложной помощи в поликлиниках. Это можно сделать без предварительной записи.

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Вызвать врача на дом можно по телефону 122. При ухудшении состояния и подъеме температуры выше 39°С врачи рекомендуют вызывать скорую помощь по телефону 112.

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«С начала ноября количество вызовов врача на дом увеличилось в три раза. Мы наблюдаем подъем заболеваемости. Теперь обслуживание вызовов на дом и работа кабинетов неотложной помощи в поликлиниках проводятся и по воскресеньям», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Медики напоминают, что в целях профилактики ОРЗ и ОРВИ необходимо пользоваться медицинскими масками в общественных местах. Для профилактики заболеваний стоит соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки.

Пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлиниках, а также мобильных комплексах, работающих вблизи торговых центров, МФЦ и на железнодорожных станциях.

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