10 января 2023, 17:48
Неосторожное обращение с газом при готовке стало причиной взрыва в жилом доме в Коломне
Причиной взрыва в жилом доме в селе Непецино в Коломне стало неосторожное обращение с газом. По информации аварийной службы, происшествие произошло во время приготовления еды.
Когда произошел взрыв, пострадавший Андрей Каторов готовил еду, сообщили в службе. Мужчина включил газ и отвлекся, когда зажигал спичку, после чего произошел взрыв, в квартире вылетели окна.
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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в селе Непецино под Коломной. В результате пострадал молодой человек, который находился на первом этаже. Он получил серьезные ожоги и попал в реанимацию.
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