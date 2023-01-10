Подмосковье 10 января 2023, 17:48 Неосторожное обращение с газом при готовке стало причиной взрыва в жилом доме в Коломне

Читать 360tv в

Причиной взрыва в жилом доме в селе Непецино в Коломне стало неосторожное обращение с газом. По информации аварийной службы, происшествие произошло во время приготовления еды.

Когда произошел взрыв, пострадавший Андрей Каторов готовил еду, сообщили в службе. Мужчина включил газ и отвлекся, когда зажигал спичку, после чего произошел взрыв, в квартире вылетели окна.

Реклама

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в селе Непецино под Коломной. В результате пострадал молодой человек, который находился на первом этаже. Он получил серьезные ожоги и попал в реанимацию.

Реклама