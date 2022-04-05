Неонатологов Щелкова поздравили с профессиональным праздником

Первый заместитель председателя правительства Мособласти Светлана Стригункова посетила Щелковский перинатальный центр и поздравила врачей-неонатологов с профессиональным праздником.

Светлана Стригункова вручила врачам награды от губернатора Андрея Воробьева и Минздрава Московской области.

Если вы думаете, что первый врач в жизни ребенка педиатр, то вы ошибаетесь! Это неонатологи. Особенная задача неонатолога — выхаживание малышей, рожденных раньше срока. Квалификация врачей, оборудование и технологии, применяемые в Московской области, позволяют спасать самых хрупких и маленьких «торопыжек» Светлана Стригункова. Первый заместитель председателя правительства Московской области.

В прошлом году в Подмосковье выходили 280 малышей, рожденных с экстремально низкой массой тела — менее тысячи граммов. Самый маленький из них весил всего 440 граммов. А за 2021 год неонатологи оказали помощь более, чем шести тысячам новорожденных.