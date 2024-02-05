Подмосковье 05 февраля 2024, 17:25 Неонатолог Денис Аксенов из Балашихи стал почетным донором России пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Балашихинского родильного дома Денис Аксенов стал почетным донором России. Ранее он вошел в тройку лучших неонатологов России.

Врач из Балашихи спасает жизни другим и сдает кровь уже 10 лет. Дениса Аксенова наградили знаком «Почетный донор России».

пресс-служба администрации городского округа Балашиха пресс-служба администрации городскогоокруга Балашиха пресс-служба администрации городского округа Балашиха пресс-служба администрации городскогоокруга Балашиха

«Работая врачом, Денис Валерьевич как никто знает, как важно вовремя провести процедуру переливания крови. Несчастные случаи, операции, роды, болезни — все это может стать причиной большой кровопотери и спровоцировать ситуации, когда человек просто не может обойтись без переливания донорской крови. Помочь в данной ситуации — задача, которая под силу каждому из нас. Получив почетное звание, Денис Валерьевич не собирается прекращать донации», — сказала главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

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