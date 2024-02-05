05 февраля 2024, 17:25
Неонатолог Денис Аксенов из Балашихи стал почетным донором России
Заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Балашихинского родильного дома Денис Аксенов стал почетным донором России. Ранее он вошел в тройку лучших неонатологов России.
Врач из Балашихи спасает жизни другим и сдает кровь уже 10 лет. Дениса Аксенова наградили знаком «Почетный донор России».
«Работая врачом, Денис Валерьевич как никто знает, как важно вовремя провести процедуру переливания крови. Несчастные случаи, операции, роды, болезни — все это может стать причиной большой кровопотери и спровоцировать ситуации, когда человек просто не может обойтись без переливания донорской крови. Помочь в данной ситуации — задача, которая под силу каждому из нас. Получив почетное звание, Денис Валерьевич не собирается прекращать донации», — сказала главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова.
Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.
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