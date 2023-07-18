Подмосковье 18 июля 2023, 08:39 Неонатолог Денис Аксенов из Балашихи попал в топ-3 лучших специалистов России Телеканал «360»

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Заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей родильного дома в Балашихе Денис Аксенов попал в топ-3 лучших неонатологов России. Он успешно прошел муниципальный, региональный и федеральный этапы конкурса специалистов.

Денис Аксенов уже 12 лет помогает новорожденным. Он подал заявку на участие в конкурсе «Лучший неонатолог» в феврале. Для участия в конкурсе нужно было подготовить портфолио и подтвердить свои достижения. Что ему удалось, и он оказался в тройке лидеров.

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«Это не первая награда, но все равно она не является чем-то банальным. Это подтверждает мое стремление расти, развиваться. Я понимаю, что моя работа не напрасна, раз она была отмечена на федеральном уровне», — поделился Денис.

Ранее врач получил признание на международном уровне за две разработки. Он разработал новый подход к неоскринингу и специальный порт для воронки, которая набирает в шприц молозиво для недоношенных детей.

Денис также выпустил приложение для врачей «Билимер» и книгу «Желтухи новорожденных». Ее уже хотят напечатать для медиков в Казахстане.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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