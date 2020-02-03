Историческая значимость бубликов. Необычный праздник прошел в Солнечногорске

Солнечногорцы съели 20 килограммов баранок на празднике Бубличная суббота в поселке Поварово. Гостей не только угощали, но и приглашали присоединиться к всевозможным конкурсам и мастер-классам.

Из бубликов на уличных гуляньях можно было создать съедобный браслет или кокошник. Участников праздника развлекали ярмарочные скоморохи — они познакомили гостей с исторической значимостью сушек и баранок на Руси. А развить ловкость и сообразительность жители Солнечногорска могли в бубличных играх и конкурсах.

Источник фото: телеканал «360»

«За давнюю практику мы поняли, что наши жители любят праздники в русских народных традициях. И вот мы придумали еще один, которого нет в календаре, и назвали его Бубличной субботой, — рассказал режиссер мероприятия Алексей Горбунов. — На этом празднике в ненавязчивой игровой форме мы хотим рассказать гостям, в первую очередь, об исторической значимости бубликов, баранок, сушек на Руси».

Кроме того, добавил Алексей Горбунов, для гостей Бубличной субботы подготовили и оригинальные тематические представления.

Источник фото: телеканал «360»

В бубличной тематике организаторы оформили специальную фотозону, где все желающие могли сделать памятные снимки. А еще гостям показали оригинальную мини-пьесу «О жизни бубликов». На протяжении всего праздника солнечногорцев развлекали солисты ведущих вокальных коллективов Поваровского культурного центра.