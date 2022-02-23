Необычный квест по маршрутам защитников Отечества устроили для школьников в Химках

Школьники из СОШ № 5 в подмосковных Химках прошли почти трехкилометровый квестовый маршрут с элементами дополненной реальности «Рубеж Победы». Ребята в сопровождении волонтеров Бессмертного полка России и Волонтеров Подмосковья посетили 7 объектов, связанных с жизнью города во время Великой Отечественной войны и ее местными героями.

Источник фото: телеканал «360»

Участники квеста узнали историю своего земляка, Героя Советского Союза Ивана Федорова, выяснили, какой вклад внесли Химки в оборонную мощь страны. А еще — сразились в интерактивной викторине, послушали рассказ старой зенитки и «подбили» немецкий танк около знаменитого Т-34 в сквере имени Марии Рубцовой.

Все это стало возможно благодаря использованию бесплатного мобильного приложения «Рубеж Победы». Его в рамках проекта «Рубеж Победы. Битва за Москву» разработало региональное отделение Бессмертного полка России в Московской области совместно с Центром «Мой выбор» при поддержке Главного управления социальных коммуникаций и Фонда президентских грантов. Приложение демонстрирует реальные туристические маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны, и вовлекает в пошаговую онлайн-викторину. Игры в дополненной реальности создают эффект присутствия и позволяют почувствовать атмосферу военного времени.

«Такие приложения интересны нам, молодежи, воспитывают в нас любовь и уважение к своему народу, к истории нашей страны, к истории своей малой родины и бережному отношению и уважению к ветеранам», — поделился участник мероприятия, девятиклассник Арсений Агалаков.

Мероприятие организовало региональное отделение Бессмертного полка России в Московской области в рамках празднования Дня защитника Отечества.

«Мы провели квест именно в Химках — городе, который ковал Победу так близко к линии фронта», — пояснил руководитель регионального отделения Бессмертного полка России в Московской области, член Общественной палаты региона Валерий Анисимов.

В конце маршрута ребята присоединились к акции Бессмертного полка #звезднаяСлаваРоссии, сложив живую звезду у памятника самолету Ла-7 — лучшему истребителю Второй мировой войны. Самолет создал конструктор из Химок Семен Лавочкин.

«Мы испытываем чувство гордости за свой народ, отстоявший свободу и независимость Отчизны в суровые годы, и формируем у учащихся знания о Великой Отечественной войне, ее защитниках и их подвигах, развиваем у детей представление о том, что защита Родины — священная обязанность каждого человека», — рассказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Мария Березеск.