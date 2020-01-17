Разделять мусор играя. Необычный хоккейный матч прошел в Люберцах

В Люберцах впервые сыграли в экохоккей. С помощью игры людям показали, как правильно сортировать мусор.

Суть игры состояла в том, чтобы забить шайбу с изображением разного мусора в нужные ворота — серые или синие. Цвет ворот соответствует цвету контейнеров для отходов. Уже год жители Подмосковья выбрасывают мусор, не подлежащий переработке, в серые баки, а бумага, пластик и стекло отправляются в синий контейнер.

Источник фото: телеканал «360»

Закинуть шайбу в ворота хотели многие, выстроилась целая очередь. Организаторы экохоккея уверены, что спорт и экология могут и должны взаимодействовать. С помощью игры гораздо легче приучиться к раздельному сбору мусора.

Источник фото: телеканал «360»

Юные хоккеисты в процессе игры сориентировались мгновенно. А вот те, кто постарше, перестраивались с трудом.

Глава Люберец Владимир Ружицкий сам давно сортирует мусор и выбрасывает его в разные контейнеры. «У меня просто ведро для отходов, которые, так скажем, мокрые, сырые. И просто пакет для банок, склянок, картона», — рассказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Турнир по экохоккею в Люберцах — это только начало. Акция пройдет и в других городах Подмосковья.

«Это будет наш Егорьевск, Воскресенск, Раменское и Жуковский. А летом будем играть в волейбол», — отметил генеральный директор регионального оператора «Эколайн-Воскресенск» Алексей Чувиков.

Источник фото: телеканал «360»

Систему раздельного сбора мусора ввели в Подмосковье в начале года. У жилых домов установили синие и серые баки — для «чистых» и «грязных» отходов. Также в области работает проект «Мегабак» — контейнеры для бытовой техники, одежды, шин, металлолома.