Эксклюзив 16 марта 2023, 01:38 Необычный гуманитарный груз привезли в Донецк из Подмосковья Гуманитарную помощь из Подмосковья доставили в Донецк

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Очередная фура с грузом для военнослужащих прибыла в Донецк из Подмосковья. В этот раз для бойцов помимо адресных посылок привезли утеплитель. Главная особенность материла — незаметность для тепловизора. Об этом рассказала корреспондент «360» Елена Кононова.

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«Это такой полимер, у которого есть совершенно особенные характеристики. Этот материал давно используется в зоне специальной военной операции. Он не пропускает ни тепло, ни холод. И самое главное — он недоступен для тепловизора», — отметила она.

Груз доставили в ДНР при содействии благотворительного фонда «Окно в мир». Также помощь для военнослужащих передал меценат Александр Батищев. Благодаря ему одна из медицинских рот получила кровати, матрасы, медикаменты, сладости и многое другое. Военнослужащим привезли окопные свечи, которые делали школьники и огнетушители «Антифосфор».

«Ни для кого не секрет, что наш противник использует запрещенные снаряды с фосфором. У которого большая температура горения. Его обычным огнетушителем не потушишь. Поэтому этот огнетушитель может быть полезен, тем более, что он всегда под рукой за счет компактной упаковки», — пояснили Кононовой.

По словам одного из водителей армейской машины, он уже не первый раз отвозит бойцам посылки из Королева. Среди военнослужащих много жителей города. Теперь в планах водителя побывать в Королеве.

Через такие адресные посылки участники спецоперации из разных регионов становятся ближе, и ни одно доброе дело не остается незамеченным.