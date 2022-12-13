Подмосковье 13 декабря 2022, 21:30 Необычный детский сад на 215 мест построят в Одинцове к 2025 году

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Детский сад на участке со сложной геометрией и активным рельефом спроектировали в Одинцове. Предполагается, что строительство начнется во втором квартале 2023 года, а завершится к третьему кварталу 2025 года.

Сложность и необычность проекта заключается в том, что перепад уровней рельефа составляет 14 метров. Проект предполагает разноэтажные объемы здания: два и три этажа. По задумке в двухэтажной части разместятся хозяйственные блоки, в трехэтажной — групповые блоки для детей от 2 до 7 лет.

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«Помимо хозяйственных и групповых блоков в составе детского сада запланированы просторные светлые залы для занятий физкультурой и музыкой. Общая площадь учреждения составляет более 4 тысяч квадратных метров», — заявил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Мособлархитектура поддержала архитектурно-художественное решение проекта детского сада, который построят на улице Северная, в составе комплексной застройки жилого комплекса.

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