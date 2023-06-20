20 июня 2023, 10:43
Необычные варенья представили на Дне огурца в Луховицах
День огурца отпраздновали в Луховицах. На мероприятии представили «Царское» варенье из огурцов, которое любил Иван Грозный.
Огурец — подмосковный бренд, знаменитый на всю Россию. Выращивать огурцы масштабно в Луховицах начали в 60-х годах прошлого века. Климат здесь подходящий.
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Продолжает традицию выращивать знаменитые огурцы одно из лучших предприятий региона — «Луховицкие овощи». Благодаря последним голландским технологиям свежие огурцы и вкуснейшие томаты доступны жителям Подмосковья круглый год. В августе 2022 была введена в эксплуатацию третья очередь тепличного комбината. Теперь здесь выращивают 15 тысяч тонн огурцов в год.
Попробовать на вкус знаменитый овощ и другую продукцию местных фермеров можно было на ярмарке.
«Для нас это очень значимый праздник, не смотря на то, что мы производим мидии, бьем рекорды в сельском хозяйстве — еще много различных достижений. Вся страна нас знает именно из-за огурца. Я даже не побоюсь сказать, весь мир знает именно из-за нашего огурца, его неповторимого вкуса и сегодня наш национальный Луховицкий праздник», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.
В Луховицах умеют не только по-особому солить огурцы, из этого овоща здесь делают десерты. На фестивале представили новинку — варенье «Царское». Старинный рецепт был найден в архивах: огурцы настаивают в меде сутки, а потом томят на медленном огне восемь часов. Попить чай с таким вареньем любил Иван Грозный.
Важная часть фестиваля — засолка огурцов в большой 30-литровой бочке, которая простоит в погребе целый год. На следующем празднике «Бочку дружбы» торжественно вскроют.
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Сельское хозяйство
Луховицы
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