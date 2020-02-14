Вегетарианский, с лавандой и голубой плесенью. Необычные сыры начали производить в Богородском округе

«Мамонтовская сыроварня» увеличила производство сыров до 163 тонн в год. Удалось это благодаря гранту губернатора Московской области.

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В 2019 году «Мамонтовская сыроварня», флагман сыроделия Богородского округа, получила грант в размере 27 миллионов рублей. Предприятие построило модульную сыроварню на территории Богородского технопарка. Теперь каждый год здесь производятся 163 тонны сыров.

«Мы делаем ремесленный сыр ручной работы. Наш сыр абсолютно натуральный, необыкновенно вкусный, совершенно безопасный, с уникальной рецептурой и ассортиментом на любой вкус. Кроме того, наш сыр вегетарианский, потому что мы не используем сычужный фермент животного происхождения», — рассказала совладелица «Мамонтовской сыроварни» Елена Абрамова.

Благодаря губернаторскому гранту сыроварня увеличила объем продукции. Даже самый избирательный гурман сможет найти продукт по вкусу: от свежего молодого сыра до деликатесного с голубой плесенью.

«Разнообразие ингредиентов, необычные сочетания вкусов привлекают любителей сыра. Есть у нас наши уникальные позиции. К примеру, Брюност норвежский карамелизированный — это находка для гурманов. Рикотта, которая тает во рту, уникальную технологию производства которой здесь, в селе Мамонтово, нам ставил итальянский технолог», — отметила Елена Абрамова.

Самый спорный продукт сыроварни — сыр с лавандой. Отзывы разные: кто-то удивляется, как это можно есть, а кто-то уверяет, что не пробовал ничего вкуснее. А еще здесь производят молочные конфеты.

В 2018 году основательницы «Мамонтовской сыроварни» в Богородском городском округе Дарья Гришина и Елена Абрамова рассказали о развитии своего производства губернатору Московской области Андрею Воробьеву в ходе традиционного прямого разговора на телеканале «360».

Мамонтовские производители обратились к губернатору с просьбой помочь с реализацией товара, ведь на тот момент крупные торговые сети неохотно принимали товары от фермеров.

Андрей Воробьев отметил, что необходимо поддерживать небольшие, но развивающиеся хорошими темпами производства.

«Мы очень благодарны, что была оказана существенная помощь по областной программе, благодаря которой мы развиваемся и радуем своих покупателей разнообразием и качеством продукции», — сказала Елена Абрамова.