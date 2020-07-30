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    30 июля 2020, 17:57

    Необычную аптеку-музей можно посетить в деревне Донино Раменского округа

    Анастасия Максимовских , Натали Владимирова

    В Раменском округе врач принимает пациентов в медкабинете, который по совместительству является аптекой и музеем. Он расположен в деревянном одноэтажном здании бывшей донинской общеобразовательной школы. Инициатором открытия уникального музея семь лет назад стал врач-невролог Евгений Иващенко.

    Историческому зданию уже более ста лет. Школа закрылась в 2005 году из-за недостатка учеников — в последний год здесь училось всего три человека.

    Необычную аптеку-музей можно посетить в деревне Донино Раменского округа | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Открыть музей, посвященный медицине, было давней мечтой заведующего аптекой — врача-невролога Евгения Иващенко. Сначала у него была идея создать «Музей мозга». Однако потомственный врач, невролог-практик решил, что Музей прикладной медицины, фармакологии и аптекарского дела посетителям будет интереснее.

    Необычную аптеку-музей можно посетить в деревне Донино Раменского округа | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Здесь можно увидеть уникальные экспонаты — медицинские инструменты, которыми пользовались доктора прошлого и позапрошлого веков, редкие книги по медицине, рецепты и препараты «из прошлого», аптекарские склянки и даже срезы головного мозга.

    Необычную аптеку-музей можно посетить в деревне Донино Раменского округа | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Всего сегодня в музее представлено более 500 экспонатов.

    Так что жители Раменского округа и просто автомобилисты, проезжающие по Донинскому шоссе, могут прикоснуться к традициям земской медицины 19-го — начала 20 века, познакомиться со средневековой историей врачевания, узнать удивительные факты об открытиях и изобретениях ученых-медиков, а также об истории деревни Донино.

    Новости SMI.FM