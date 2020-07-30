Необычную аптеку-музей можно посетить в деревне Донино Раменского округа

Историческому зданию уже более ста лет. Школа закрылась в 2005 году из-за недостатка учеников — в последний год здесь училось всего три человека.

Источник фото: телеканал «360»

Открыть музей, посвященный медицине, было давней мечтой заведующего аптекой — врача-невролога Евгения Иващенко. Сначала у него была идея создать «Музей мозга». Однако потомственный врач, невролог-практик решил, что Музей прикладной медицины, фармакологии и аптекарского дела посетителям будет интереснее.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь можно увидеть уникальные экспонаты — медицинские инструменты, которыми пользовались доктора прошлого и позапрошлого веков, редкие книги по медицине, рецепты и препараты «из прошлого», аптекарские склянки и даже срезы головного мозга.

Источник фото: телеканал «360»

Всего сегодня в музее представлено более 500 экспонатов.

Так что жители Раменского округа и просто автомобилисты, проезжающие по Донинскому шоссе, могут прикоснуться к традициям земской медицины 19-го — начала 20 века, познакомиться со средневековой историей врачевания, узнать удивительные факты об открытиях и изобретениях ученых-медиков, а также об истории деревни Донино.