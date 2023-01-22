Эксклюзив 22 января 2023, 11:40 Необходимые для фронта и мирных жителей медикаменты привезли на склад «Доброго дела» в Донецке Фонд «Великое Отечество» привез на склад «Доброго дела» в Донецке необходимые медикаменты Телеканал «360»

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С каждым днем все больше людей и организаций присоединяются к помощи тем, кто находится в зоне спецоперации. Раз в месяц фонд «Великое Отечество» привозит на склад «Доброго дела» в Донецке необходимые медикаменты. В этот раз приехала фура в 20 тонн.

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«В этот раз привезли снова 20-тонную фуру: 10 тонн лекарств разместилось на 28 паллетах. Преимущественно это обезболивающие, противовирусные, от кашля очень много таблеток привезли. Потому что постоянные заявки, бойцы все кашляют. Стандартный, как говорится, джентльменский набор для бойцов», — рассказал руководитель благотворительного фонда «Великое Отечество» Владимир Обозный.

Фармацевтические компании, когда узнают, что фонд помогает фронту, продают медикаменты по сниженным ценам. Благодаря этому в январе в Донецк смогли привезти более 10 тонн препаратов. Сотрудники фонда постоянно находятся на связи с медиками фронта и стараются выполнить все их заявки.

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«Больше всего у нас сезонное получение — это антибиотики. Ну просто противовирусное „Ремантадин“. Противовирусных никогда много не бывает. Сейчас сезон, пацаны там, где прохладно и влажно, то есть это все сейчас пригодится. Спасибо тем, кто это привозит», — сказал начальник медицинской службы с позывным Борман.

Он отметил, что при каждом получении также заказываются необходимые лекарства.

Кроме медикаментов, из Подмосковья по запросу медиков волонтеры привезли и другие требующиеся на фронте вещи — мягкие носилки и рации.

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В день получения помощи бойцов, которые ежедневно спасают жизни на фронте, на складе «Доброго дела» напоили чаем и накормили.

«Вот как в родном [доме]: встретили, накормили, напоили. Все хорошо», — рассказал один из бойцов.

Военнослужащих угощали сладостями и блинами. Последние специально приготовила координатор гуманитарных проектов Народной милиции.