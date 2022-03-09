«Необходимо выделить приоритеты». Строящиеся в Подмосковье школы сдадут в установленные сроки

Антироссийские санкции не повлияют на строительство школ в Московской области. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что ситуация складывается непростая, но необходимо «ее преодолеть и стать сильнее».

«Если бюджет подвержен корректировке, можно недополучить доходы. Необходимо выделить приоритеты, что-то оставить, <…> какие-то объекты обязательно достроить. У нас порядка 20 школ достраивается. Все они будут сданы в срок», — заявил Воробьев.

Действующие против РФ ограничения на планы Московской области в этой сфере не повлияют.

«Сегодня нет такой опасности», — заметил губернатор.

В 2022 году в Московской области в эксплуатацию введут 28 объектов образования. К 1 сентября свои двери для учеников откроют 10 новых школ в 10 городских округах. Они рассчитаны на 4550 мест.

Одно из учебных заведений с началом нового учебного года начнет работу в Можайске. Воробьев отметил, что к нему стоит организовать подвоз детей: школа «немного отдалена от микрорайона».