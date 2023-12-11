Подмосковье 11 декабря 2023, 17:46 «Необходимая мера безопасности». Министр экологии Подмосковья — о законе об охоте Министр экологии Подмосковья Фирсов рассказал о важности закона об охоте Минэкологии МО.

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Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказала о важности изменений в федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Его уже приняли в третьем чтении.

Теперь охотничий билет можно получить после обязательной сдачи охотминимума. До этого было достаточно ознакомиться с требованиями охотминимума.

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«Тестирование будущих охотников — необходимая мера безопасности для всех: их самих, других участников охоты и жителей», — сообщил Фирсов.

Количество нарушений, спровоцированных незнанием требований охотминимума, достигает 50 тысяч в год. Тестирование позволит сократить их число. Оно будет состоят из 100-200 вопросов на знание правил охоты, техники безопасности, правил обращения с орудиями охоты, основ биологии диких животных.

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