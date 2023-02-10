Подмосковье 10 февраля 2023, 15:07 Немецкая овчарка из Ногинска стала лучшей собакой-спасателем в России

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Пес-спасатель из Ногинска по кличке Картер победил в конкурсе «Лучшие собаки России». Участие в нем принимали не только декоративные, но служебные породы из Росгвардии, Минобороны, МВД и МЧС.

Картера заметили в питомнике еще щенком. Поисковым навыкам немецкую овчарку обучала вожатая служебных собак 46-й кинологической службы Ногинского спасательного центра МЧС России Ксения Трубникова. Она работает в МЧС больше шести лет, и это ее второй напарник.

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Сейчас дипломированный специалист Картер уже на пенсии. За свою карьеру он принял участие во многих спасательных операциях.

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«Мы были на техногенном ЧС в Орехово-Зуеве, когда был взрыв газа в доме. Найдены были пострадавшие в природных массивах в Молзине. В районе Лукового озера дедушку нашли в критическом состоянии», — рассказала о достижениях своего подопечного Ксения Трубникова.

Картер стал победителем по результатам отбора среди собак-спасателей МЧС по всей России. Он сдал кинологический экзамен, сумев отыскать за рекордное время человека в лесу.

«Это полноценный член семьи, любимый сын, мое достояние как кинолога. Данная собака показала поиск в лесу за четыре минуты 44 секунды из 20 минут. Следующий результат — 18 минут, что говорит о его высоких профессиональных качествах и желании работать», — рассказала Ксения Трубникова.

Подробности этой истории смотрите в программе «Итоги недели».

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