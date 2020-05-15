Немец стал волонтером в Красногорске на время пандемии

Консервы, крупы и другие продукты на время самоизоляции — все это развозит по Красногорску байкер клуба «Ночные волки», немец Свен Кун. Помогать — его главная цель последних месяцев. Он стал волонтером, едва объявили набор.

Волонтерство не только позволило разбавить режим самоизоляции. Десятки семей благодаря Свену пережидают эпидемию без риска для здоровья.

В юности доброволец отправлял гуманитарную помощь в бывшую Югославию, когда там была война. Сейчас решил тоже не оставаться в стороне. Ведь в такие времена люди должны объединяться и помогать тем, кто больше в этом нуждается.

Подробности — в сюжете канала «360».