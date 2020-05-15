    15 мая 2020, 22:37

    Немец стал волонтером в Красногорске на время пандемии

    Алена Собкалова, Дария Сенникова, Мария Ицкова

    Консервы, крупы и другие продукты на время самоизоляции — все это развозит по Красногорску байкер клуба «Ночные волки», немец Свен Кун. Помогать — его главная цель последних месяцев. Он стал волонтером, едва объявили набор.
    Немец стал волонтером в Красногорске на время пандемии

    Волонтерство не только позволило разбавить режим самоизоляции. Десятки семей благодаря Свену пережидают эпидемию без риска для здоровья.

    В юности доброволец отправлял гуманитарную помощь в бывшую Югославию, когда там была война. Сейчас решил тоже не оставаться в стороне. Ведь в такие времена люди должны объединяться и помогать тем, кто больше в этом нуждается.

    Подробности — в сюжете канала «360».