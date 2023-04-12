Подмосковье 12 апреля 2023, 15:13 Немчиновский лицей в Одинцовском округе реконструируют в 2024 году Фото с официального сайта МБОУ Немчиновский лицей

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Конкурс на реконструкцию Немчиновского лицея в рабочем поселке Новоивановское объявили в Подмосковье. В рамках работ также предусмотрено возведение пристройки к корпусу на 950 мест. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Информация о проведении открытого конкурса размещена в Единой системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

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Работы проведут по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Все работы планируют завершить в 2024 году.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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