Нельзя забывать о тех, кто ковал Победу. Внуки легендарных маршалов встретились в Подмосковье

В Мемориальном доме-музее маршала Чуйкова в Серебряных Прудах встретились родственники трех подмосковных маршалов: Михаила Катукова, Кирилла Мерецкова и Василия Чуйкова. Встреча проходила в честь 120-летия со дня рождения легендарного советского военачальника.

Василий Чуйков родился 12 февраля 1900 года, но круглая дата в этом году приходится не только на его день рождения, но и на основание музея: ему исполнилось 40 лет.

По случаю двойного юбилея в доме-музее собрались потомки прославленных маршалов. На встречу приехала и министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Я много увлекалась историей еще и до Министерства культуры, и с детства. Я, естественно, всегда очень переживаю о том, что в Московской области большие события происходили, огромные, тяжелые из-за погодных условий, потому что это было минус тридцать. Это было все очень стремительно, потому что за Подмосковьем сразу стояла столица. И уже мы понимали, что захват немецко-фашистскими войсками Москвы означает не проигрыш, но колоссальный удар», — отметила министр.

Источник фото: телеканал «360»

В память о Василии Чуйкове, Михаиле Катукове и Кирилле Мерецкове проводят акцию «Маршальский треугольник», он объединяет Серебряные Пруды, Зарайск и Озеры. Там будущие генералы родились и выросли.

Музей в Серебряных Прудах находится в отчем доме маршала Чуйкова, его 40 лет назад на эти цели передал сам Василий Иванович. В музее можно увидеть личные вещи, медали военачальника, а на плакатах рассказывается о его боевом пути.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы собираемся в рамках 9 Мая на открытии музея в Петрищеве показать еще все наши музеи и сделать отдельный выставочный проект по маршалам. Если наш музей в Петрищеве рассказывает про обычных людей, то, конечно, мы не должны забывать и про профессиональных военных, которые ковали эту Победу. У нас есть зал временных экспозиций, сделаем нашу маршальскую галерею и представим музеи, которые есть на территории области», — рассказала Елена Харламова.