Нельзя забывать о тех, кто ковал Победу. Внуки легендарных маршалов встретились в Подмосковье
Василий Чуйков родился 12 февраля 1900 года, но круглая дата в этом году приходится не только на его день рождения, но и на основание музея: ему исполнилось 40 лет.
По случаю двойного юбилея в доме-музее собрались потомки прославленных маршалов. На встречу приехала и министр культуры Московской области Елена Харламова.
«Я много увлекалась историей еще и до Министерства культуры, и с детства. Я, естественно, всегда очень переживаю о том, что в Московской области большие события происходили, огромные, тяжелые из-за погодных условий, потому что это было минус тридцать. Это было все очень стремительно, потому что за Подмосковьем сразу стояла столица. И уже мы понимали, что захват немецко-фашистскими войсками Москвы означает не проигрыш, но колоссальный удар», — отметила министр.
В память о Василии Чуйкове, Михаиле Катукове и Кирилле Мерецкове проводят акцию «Маршальский треугольник», он объединяет Серебряные Пруды, Зарайск и Озеры. Там будущие генералы родились и выросли.
Музей в Серебряных Прудах находится в отчем доме маршала Чуйкова, его 40 лет назад на эти цели передал сам Василий Иванович. В музее можно увидеть личные вещи, медали военачальника, а на плакатах рассказывается о его боевом пути.
«Мы собираемся в рамках 9 Мая на открытии музея в Петрищеве показать еще все наши музеи и сделать отдельный выставочный проект по маршалам. Если наш музей в Петрищеве рассказывает про обычных людей, то, конечно, мы не должны забывать и про профессиональных военных, которые ковали эту Победу. У нас есть зал временных экспозиций, сделаем нашу маршальскую галерею и представим музеи, которые есть на территории области», — рассказала Елена Харламова.