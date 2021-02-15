«Нельзя забывать историю»: Воробьев призвал помогать патриотическим организациям

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал держать «в поле внимания» патриотические организации. В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества глава региона подчеркнул, что нельзя, чтобы историю забывали или трактовали по-новому.

«Все патриотические организации должны быть в поле нашего внимания. Это сотрудничество, партнерство важны и для подрастающего поколения. Время идет, кто-то может по-своему трактовать или забыть нашу историю. Этого мы позволить не должны», — заявил Воробьев в День памяти воинов-интернационалистов, который приурочили к годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Глава Московской области напомнил, что за 10 лет через Афганистан прошли больше 620 тысяч наших солдат и офицеров.

«Вы знаете, что для Подмосковья всегда это была отдельная, чувствительная территория, потому что регион возглавлял генерал, герой [Советского Союза] Борис Всеволодович Громов», — напомнил Воробьев и отметил, что власти Московской области продолжат оказывать внимание всем, кто исполнял свой служебный долг за пределами родины.

Громов руководил выводом советских войск из Афганистана. Он был губернатором Московской области с 2000-го по 2012 год.