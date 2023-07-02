Подмосковье 02 июля 2023, 13:57 «Нельзя оставаться в стороне». Руководитель волонтеров в Подмосковье Веселов — о службе по контракту Руководитель волонтеров в Подмосковье Веселов рассказал о службе по контракту

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Жители России идут служить по контракту, потому что никто не хочет оставаться в стороне от происходящего, считает руководитель волонтерского движения «Русские своих не бросают» в Подмосковье Сергей Веселов. При этом таких людей нужно обязательно поддерживать, убежден собеседник телеканала «360».

«В такое время нельзя оставаться в стороне. Русский дух не сломить. Некоторые идут по своим личным причинам: кто-то присягу давал, кому-то совесть не позволяет, но их всех объединяет одно — любовь к Родине», — сообщил Веселов.

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По его словам, сейчас для контрактников важна любая помощь, особенно поддержка семей, которые ждут защитников Отечества дома. Помимо финансовой составляющей вопроса родственникам военнослужащих необходима и моральная поддержка. Сейчас ее оказывают большому количеству жителей Подмосковья.

«Сейчас я поддерживаю связь на передовой. Все бойцы не могут оставаться в стороне, у них одна мотивация — защита соотечественников. На передовой очень много знакомых: с кем-то мы познакомились, когда мы передавали гуманитарную помощь, свои ребята уходили, сослуживцы. Есть такая профессия — Родину защищать! Надо отстаивать интересы своей страны», — заявил руководитель волонтерского движения.

Также в Балашихе действует подмосковный центр пункт отбора на службу по контракту. Ранее сообщалось, что учреждение получило заявки уже от 2,6 тысячи добровольцев с апреля. Оно находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

«Конечно же, такие специализированы центры в Балашихе нужны. Самое главное, чтобы подобные учреждения оказывали помощь в полной мере и отправляли на фронт со всем необходимым. Первое время ребята сами все закупали для себя, но сейчас благодаря гуманитарной помощи и поддержки государства — наши бойцы укомплектованы», — сообщил Веселов.

Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

О выплатах и льготах можно прочитать по ссылке. Записаться на службу по контракту можно в разделе «Военная служба по контракту» на портале госуслуг.