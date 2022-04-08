Нелегальный сброс строительного мусора пресекли в Подмосковье

Рейды по пресечению незаконного сброса строительного мусора регулярно проводятся в Подмосковье.

В результате очередной проверки сотрудники Хлюпинского лесничества в районе поселка Часцы-1 Одинцовского городского округа обнаружили место сброса грунта и строительных отходов. Общий объем свалки около 3 тысяч кубометров.

Сотрудники Главного управления содержания территорий совместно с коллегами из Минэкологии Московской области, лесного хозяйства и полиции зафиксировали Нарушителям выписали штраф, а технику конфисковали.

«Ранее подобные рейды состоялись в городских округах Щелково, Дмитровский, Ленинский. Там предотвратили нелегальный сброс „строяка“ общим объемом около 100 кубометров, также изъяли у нарушителей технику. Виновные серьезно наказаны, и не только посредством штрафа, вплоть до уголовного дела», — прокомментировала ситуацию руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Она также подчеркнула, что сброс строительных отходов в неположенных местах становится настоящим бедствием для экологии.

«Мы взываем к совести нарушителей и продолжаем „охоту“ за теми, кто портит жизнь леса и почвы», — заявила Аипова.

Административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» предполагает штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 100-250 тысяч рублей. А также возможно административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Кроме того, Министерство экологии производит оценку ущерба путем анализа загрязненной почвы. Сотрудники полиции могут возбудить уголовное дело по статье 171 УК — «деятельность без лицензии», статье 247 — «загрязнение почвы» или статье 330 — «самоуправство», и в этом случае после уплаты суммы за ущерб окружающей среде виновному транспорт не возвращается.