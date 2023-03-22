Подмосковье 22 марта 2023, 17:39 Нелегальный хостел снесли в Долгопрудном по требованию суда Главное управление региональной безопасности Московской области

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Жительницу Москвы обязали за свой счет снести два здания, которые она незаконно построила в микрорайоне Шереметьевский в Долгопрудном. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

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В прошлом году суд обязал предпринимательницу снести два строения, которые были построены самовольно и использовались как хостел. Женщина выполнила требование, но под грудой строительного хлама оставались нетронутые фундаменты зданий. Судебные приставы не стали оканчивать исполнительное производство и выставили требование демонтировать остатки зданий.

Под контролем сотрудников службы нарушительница выполнила требование и очистила участок от строительного мусора.

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