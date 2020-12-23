Нелегальных свалок в Подмосковье становится меньше. Бороться с ними помогают фотоловушки и внимательные люди

В начале года в Подмосковье насчитывалось более 250 несанкционированных свалок. Сейчас же их стало намного меньше. Бороться с нарушителями помогают закон, технологии и внимательные жители Подмосковья, рассказал «360» заместитель председателя правительства Подмосковья, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Проблема с несанкционированными свалками в Московской области существует — виной тому нерадивые участники рынка, которые выбрасывают мусор в неположенных местах: в лесу, в поле, на окраине города. В основном это делают не сами не жители: они нанимают себе компанию для вывоза мусора, а та пытается заработать больше, не доезжает до КПО и сбрасывает отходы в разных местах. Кроме того, есть люди, которые организовывают нелегальные площадки на своих землях и начинают работать по серым схемам.

Для борьбы с этими нарушителями в Подмосковье действуют разные методы. В их числе система фотоловушек, которая появилась в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева, а также постоянный надзор при помощи правоохранительных органов.

«Мы еженедельно изымаем несколько десятков единиц техники, арестовываем машины, которые сбрасывают мусор, заводим административные дела. Насколько мне известно, уже заведено более трех уголовных дел в отношении таких горе-предпринимателей, которые пытаются заработать на нечистом деле», — отметили Разин.

Если же речь идет о больших свалках, которые выявляют сотрудники Минэкологии, то к нарушителю подают иск с требованием возместить экологический ущерб. Собеседник отметил, что недавно выиграли один из таких процессов — с предпринимателя, который является собственником земельного участка в Солнечногорске, взыщут более трех миллионов рублей за организацию на своей территории сбора строительных отходов.

«Поэтому в этом вопросе работают фотоловушки, надзор и, конечно, наши неравнодушные жители. Это экоактивисты, это просто граждане, которые сообщают нам о фактах несанкционированного сброса мусора либо через „Добродел“, либо через другие каналы коммуникации. Благодаря этому мы достаточно слаженно, единым механизмом работаем», — подчеркнул Разин.

Он отметил, что в начале года в регионе было больше 250-270 несанкционированных свалок, сейчас эту цифру существенно скорректировали, работа постоянно идет. Однако не все ответственно относятся, поэтому периодически в регионе появляются новые точки сброса мусора, но их достаточно быстро купируют и внимательно за этим следят.

«Если ты занимаешься незаконной предпринимательской деятельностью и наносишь ущерб экологии, ты должен знать, что безусловно и неминуемо тебя настигнет ответственность: либо административная, а если это достаточно серьезное правонарушение, то и уголовная. В этом вопросе наша позиция будет достаточно жесткой и непримиримой, в этом плане мы рассчитываем и в следующем году продолжить свою работу, разворачивать систему фотоловушек. В планах есть и другие элементы технических средств наблюдения — также внедрять их в эту работу. Определенные наработки в этом направлении есть, я думаю, что в следующем году эта работа будет у нас более качественной и выведенной на новый уровень», — отметил он.