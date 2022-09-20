Нелегальных потребителей воды отключат в деревне Клюшниково в Богородском округе | 360°

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Нелегальных потребителей воды отключат в деревне Клюшниково в Богородском округе

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В июне сотрудники ГУП МО «КС МО» зафиксировали в деревне Клюшниково Богородского округа 15 незаконных врезок к Восточной системе водоснабжения. Собственников попросили устранить нарушения, однако они этого не сделали и лишились воды. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Компания организовала встречу с жителями и напомнила о последствиях нелегального потребления ресурсов. Нарушителей попросили узаконить отношения с организацией и оформить абонентский договор. Двое из них этого не сделали, и их дома были отключены от водопровода.

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«Кроме того, с нарушителей будет взыскана оплата за потребленный ресурс и наложены штрафные санкции в размере от 300 до 500 тысяч рублей», — сообщили в министерстве.

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Под подключения подпали еще три дома, а владельцы пяти уже оплатили штрафы и оформили договор. С остальными потребителями будут развираться в суде.

Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что незаконные врезки не только причиняют материальный вред предприятию, но и могут стать причиной аварий на сетях.

«К тому же не проводятся промывка, обеззараживание и опрессовка труб. Из-за отсутствия данных мероприятий создается прямая опасность здоровью как самих „самовольщиков“, так и их соседей», — добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что тепло пришло в 50% домов Подмосковья. Сам отопительный сезон стартовал в регионе 12 сентября.

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