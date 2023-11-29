Подмосковье 29 ноября 2023, 04:00 Нелегальных перевозчиков мусора выявили в Дмитрове Минэкологии МО.

Читать 360tv в

Минэкологии Подмосковья вместе с полицией выявило нелегальных перевозчиков строительных отходов. Нарушителей нашли в Дмитрове.

«Сотрудниками УМВД России по Дмитровскому округу были задержаны сразу семь водителей, перевозивших строительные отходы без оформления соответствующих документов», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Реклама

Свалки отходов зарегистрировали в поселках Некрасовском, Останкине и деревне Ассаурово. Четырех водителей оштрафовали, еще троих вызвали в министерство для рассмотрения дел.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».