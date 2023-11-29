29 ноября 2023, 04:00
Нелегальных перевозчиков мусора выявили в Дмитрове
Минэкологии Подмосковья вместе с полицией выявило нелегальных перевозчиков строительных отходов. Нарушителей нашли в Дмитрове.
«Сотрудниками УМВД России по Дмитровскому округу были задержаны сразу семь водителей, перевозивших строительные отходы без оформления соответствующих документов», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Свалки отходов зарегистрировали в поселках Некрасовском, Останкине и деревне Ассаурово. Четырех водителей оштрафовали, еще троих вызвали в министерство для рассмотрения дел.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.
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Минэкологии Подмосковья
Дмитров
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