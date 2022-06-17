Нелегальных перевозчиков мусора обнаружили в Мытищах, Дмитрове, Щелкове и Ленинском

Сотрудники Главного управления содержания территорий Подмосковья совместно с ГИБДД и Минэкологии выявили 12 незаконных перевозчиков мусора в Мытищах, Дмитрове, Щелкове и Ленинском городских округах.

Специалисты проверили 10 самосвалов на трассе Щелково — Фряново, из которых у троих не было нужных документов. Транспорт переместили на штрафстоянку. Также участники рейда смогли предотвратить сброс более 50 кубометров строительного мусора.

Складирование отходов также обнаружили в деревне Медвежьи Озера, а в деревне Никифорово нашли навалы бетонных и строительных остатков. Руководитель ГУСТа Светлана Аипова рассказала, что нелегальный сброс также пресекли в деревне Гульнево Дмитровского округа и вблизи Горкенского кладбища Ленинского городского округа.

«В Мытищах в ходе мероприятия проверено 11 большегрузных самосвалов, у 6 из которых отсутствовали необходимые для перевозки документы. Транспортные средства помещены на штрафстоянку. Предотвращён сброс строительного мусора объемом более 120 кубометров», — рассказала Аипова.

Нарушителей оштрафуют на 250 тысяч рублей. Всего на штрафстоянку отправили 12 автомобилей, сброс 230 кубометров мусора удалось пресечь. Рейды по выявлению нарушителей будут продолжаться.