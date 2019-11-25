Нелегальные парковки в Одинцовском округе исчезнут. Там ведут плановую борьбу с автохамами
В Одинцово по просьбам жителей ликвидирована несанкционированная парковка в пешеходной зоне вдоль Красногорского шоссе. Стоящие автомобили препятствовали проходу жителей и уборке тротуаров. Ситуация вызывала недовольство граждан, но при этом мнение общественности разделились: автомобилисты, живущие в соседних домах, считали, что в условиях нехватки стоянок парковаться на тротуаре можно, а пешеходы, в свою очередь, указывали на незаконность таких действий.
Вмешалась одинцовская администрация — и встала на сторону закона. На совещании с руководителями территориальных управлений глава округа Андрей Иванов поручил профильным службам и предприятиям в кратчайший срок ликвидировать стихийную парковку.
«Мы выслушали как противников стихийной парковки, так и тех, кто хотел ее сохранить. Единственным аргументом при принятии решения были нормы действующего законодательства. Сегодня возможность парковки на тротуаре, идущем вдоль Красногорского шоссе, устранена», — отчитался Андрей Иванов.
Припаркованные на пешеходной зоне автомобили были эвакуированы, а вход на нее перегорожен бетонными клумбами. Во время уборки коммунальная техника будет отодвигать эти заграждения, а затем возвращать их на место.
Местная жительница Лидия Серова отмечает, что после запрета парковки стало гораздо спокойнее. «Это просто было опасно! Мы с внуком тут часто идем из школы, а навстречу несется машина — просто, чтобы объехать затор. Бывает, что здесь стоят сотрудники ГИБДД, тогда никто не выезжает на тротуар, но стоит патрулю уехать — и опять здесь ездят. Спасибо, что позаботились о нашей безопасности и установили эти клумбы», — поблагодарила Лидия Серова.
Глава муниципалитета пообещал, что работа с нарушителями будет вестись системно. Так, на улице Неделина коммунальные службы Одинцова установили дополнительные вазоны для ограничения проезда автомобильного транспорта по тротуару.
Ранее на многочисленные нарушения правил дорожного движения автомобилистами жаловались жители в социальных сетях. Андрей Иванов поручил своему профильному заместителю Станиславу Григорьеву выявить все «горячие» точки в поселении и разработать план по их ликвидации.
«По итогам положительного эксперимента необходимо выявить все „горячие“ точки по Одинцово и разработать план того, как мы устанавливаем вазоны или ограждения на всех тротуарах, которые на сегодняшний день заставлены автотранспортом. Будем заниматься другими адресами и улицами по такому же сценарию, поскольку жители положительно оценили эту работу», — сделал акцент Андрей Иванов.
Одинцово — большой муниципалитет, где колоссальное количество автомобилей. Вместе с этим жители твердо убеждены, что поводов нарушать правила дорожного движения нет.
Жительница Одинцова Юлия Кудинова — автомобилистка, но сама никогда не нарушает правил парковки. «Сколько раз я наблюдала, что по пешеходной зоне свободно передвигаются автомобили, еще и нагло сигналят людям. Я сама водитель, но никогда не позволяю себе парковаться на газонах или ездить по пешеходной зоне. Считаю, что это просто невоспитанность и эгоизм — ехать исключительно так, как удобно тебе», — уверена Юлия Кудинова.