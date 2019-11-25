Нелегальные парковки в Одинцовском округе исчезнут. Там ведут плановую борьбу с автохамами

В Одинцовском городском округе борются с нелегальными парковками. Машины, брошенные на местах, где они мешают проезду других транспортных средств или проходу людей, эвакуируют на штрафстоянку. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В Одинцово по просьбам жителей ликвидирована несанкционированная парковка в пешеходной зоне вдоль Красногорского шоссе. Стоящие автомобили препятствовали проходу жителей и уборке тротуаров. Ситуация вызывала недовольство граждан, но при этом мнение общественности разделились: автомобилисты, живущие в соседних домах, считали, что в условиях нехватки стоянок парковаться на тротуаре можно, а пешеходы, в свою очередь, указывали на незаконность таких действий.

Вмешалась одинцовская администрация — и встала на сторону закона. На совещании с руководителями территориальных управлений глава округа Андрей Иванов поручил профильным службам и предприятиям в кратчайший срок ликвидировать стихийную парковку.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

«Мы выслушали как противников стихийной парковки, так и тех, кто хотел ее сохранить. Единственным аргументом при принятии решения были нормы действующего законодательства. Сегодня возможность парковки на тротуаре, идущем вдоль Красногорского шоссе, устранена», — отчитался Андрей Иванов.

Припаркованные на пешеходной зоне автомобили были эвакуированы, а вход на нее перегорожен бетонными клумбами. Во время уборки коммунальная техника будет отодвигать эти заграждения, а затем возвращать их на место.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Местная жительница Лидия Серова отмечает, что после запрета парковки стало гораздо спокойнее. «Это просто было опасно! Мы с внуком тут часто идем из школы, а навстречу несется машина — просто, чтобы объехать затор. Бывает, что здесь стоят сотрудники ГИБДД, тогда никто не выезжает на тротуар, но стоит патрулю уехать — и опять здесь ездят. Спасибо, что позаботились о нашей безопасности и установили эти клумбы», — поблагодарила Лидия Серова.

Глава муниципалитета пообещал, что работа с нарушителями будет вестись системно. Так, на улице Неделина коммунальные службы Одинцова установили дополнительные вазоны для ограничения проезда автомобильного транспорта по тротуару.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Ранее на многочисленные нарушения правил дорожного движения автомобилистами жаловались жители в социальных сетях. Андрей Иванов поручил своему профильному заместителю Станиславу Григорьеву выявить все «горячие» точки в поселении и разработать план по их ликвидации.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

«По итогам положительного эксперимента необходимо выявить все „горячие“ точки по Одинцово и разработать план того, как мы устанавливаем вазоны или ограждения на всех тротуарах, которые на сегодняшний день заставлены автотранспортом. Будем заниматься другими адресами и улицами по такому же сценарию, поскольку жители положительно оценили эту работу», — сделал акцент Андрей Иванов.

Одинцово — большой муниципалитет, где колоссальное количество автомобилей. Вместе с этим жители твердо убеждены, что поводов нарушать правила дорожного движения нет.

Жительница Одинцова Юлия Кудинова — автомобилистка, но сама никогда не нарушает правил парковки. «Сколько раз я наблюдала, что по пешеходной зоне свободно передвигаются автомобили, еще и нагло сигналят людям. Я сама водитель, но никогда не позволяю себе парковаться на газонах или ездить по пешеходной зоне. Считаю, что это просто невоспитанность и эгоизм — ехать исключительно так, как удобно тебе», — уверена Юлия Кудинова.