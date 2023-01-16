Подмосковье 16 января 2023, 17:07 Нелегальную постройку снесут в водоохранной зоне в Чехове

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Городской суд в Чехове поддержал иск администрации округа и Минэкологии Подмосковья о сносе здания, построенного с нарушением экологических требований в деревне Ровки. Ответчиком выступил владелец земельных участков.

«На земельных участках гражданина незаконно, без оформления разрешения на строительство, было возведено здание, которое сейчас недостроено и находится в аварийном состоянии», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Он отметил, что объект находится в водоохранной зоне, а также затрагивает территории объекта культурного наследия — Церкви Николая Чудотворца на погосте Ровки. Суд постановил, что ответчик должен снести здание за свой счет и привести зону в первоначальный вид. До этого момента владелец земельных участков будет выплачивать ежедневную неустойку.

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