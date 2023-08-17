Подмосковье 17 августа 2023, 17:02 Некоторые автобусные маршруты изменили в Раменском после запуска МЦД-3 Фото: Ирина Моисеева

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Транспортное сообщение в Раменском частично изменили в связи с запуском МЦД-3. Теперь до железнодорожной станции Ипподром можно добраться на маршрутке 5к. Вместе с тем поблизости к ней строят разворотный круг для автобусов.

Его планируют запустить на пересечении Сафоновского проезда и участка дороги на улице Михалевича. Благодаря этому организуют круговое движение автобусов малого класса.

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МЦД-3 протянулся от Зеленограда до Раменского. По всей длине маршрута 21 станция относится к Подмосковью.

Для комфорта пассажиров запустили электропоезда нового поколения. Жители смогут бесплатно совершать пересадки на метро, МЦК и другие диаметры.

Старт движению по третьему центральному диаметру дали президент Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и мэр Сергей Собянин.

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