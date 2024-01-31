Подмосковье 31 января 2024, 12:57 Некоммерческие организации Подмосковья смогут получить субсидии в 2024 году Министерство культуры и туризма Моковской области

Читать 360tv в

Некоммерческие организации Московской области смогут получить субсидии для реализации проектов в сфере культуры. Прием заявок на конкурс уже начался и продлится до 1 июня 2024 года.

Заявки участников конкурса рассмотрят на заседании экспертного совета. Конкурсанту, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается первый номер, и далее номера заявкам присваиваются в порядке уменьшения суммы набранных баллов.

Реклама

Организация имеет право отозвать свою заявку с прилагаемыми документами на участие в конкурсе до даты окончания приема заявок.

С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».