Подмосковье 31 января 2024, 20:27 Нейросети помогли выявить почти 12 тысяч нарушений чистоты и порядка в Подмосковье за месяц ГУСТ МО

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Специалисты ГУСТ МО задействовали искусственный интеллект для выполнения роли помощника по хозяйству. В арсенале у инспекторов шесть умных автомобилей, оснащенных камерами, которые позволяют обнаружить любые нарушения в содержании территорий.

Как только мобильные комплексы выезжают на проверку, камеры автоматически обнаруживают дефекты и сообщают об этом для их устранения.

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Руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова отметила, что в январе автомобили с искусственным интеллектом проехали более шести тысяч километров по дорогам региона.

«За месяц камеры обнаружили 11 993 замечания. Среди преимуществ наших мобильных комплексов — возможность привлечь к ответственности в упрощенном режиме нарушителей чистоты, которые не торопятся отрабатывать недочеты», — указала Светлана Аипова.

Она добавила, что с начала 2024 года выписано 117 постановлений на сумму в 2,5 миллиона рублей.

Представители ГУСТ МО также поделились данными о том, какие дефекты чаще всего фиксировались «умными» камерами в январе. Так, инспекторы выявили более 1,9 тысячи грязных опор освещения и 1,3 тысячи случаев вандализма на стенах. Наименьшее количество замечаний искусственный интеллект обнаружил в Чехове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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