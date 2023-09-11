Подмосковье 11 сентября 2023, 12:01 Нейросеть выявила свыше 6 тысяч нарушений атрибутики такси в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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Искусственный интеллект помогает выявлять нарушения в работе такси в Подмосковье. С начала года с его помощью выявили около 6,7 тысячи недочетов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, водителям автомобилей с нарушениями выписали предостережения.

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Всего в регионе работают свыше двух тысяч камер, которые позволяют выявлять недочеты. Система «Такси-контроль» была запущена в 2021 году и помогает выявлять нарушения стандартов у перевозчиков. Нейросеть распознает машины и проверяет цвет кузова, наличие светоотражающих полос и другие детали.

Ежедневно система обрабатывает свыше 2,5 миллиона машин в потоке.

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