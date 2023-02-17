Подмосковье 17 февраля 2023, 17:14 Нейросеть выявила более 1,5 тысячи нарушений в атрибутике такси Подмосковья с начала года

Читать 360tv в

С начала года нейросеть выявила в Подмосковье свыше 1,5 тысячи автомобилей такси, не соответствующих региональному стандарту атрибутики. Минтранс Подмосковья сообщил, что водителям транспортных средств выписали предостережения, а перевозчикам направили материалы для устранения замечаний.

«Ежедневно 1,5 тысячи камер автоматизированной системы „Такси-контроль“, запущенной в Подмосковье в октябре 2021 года, охватывают порядка 6,4 тысячи километров дорог, что позволяет без помощи инспекторов выявить нарушения регионального стандарта у таксомоторных перевозчиков», — отметил первый заместитель министра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.

Реклама

Он также подчеркнул, что в 2022 году система выявила более пяти тысяч нарушений. Ежедневно нейросеть просматривает около 2,5 миллиона автомобилей в потоке и проверяет такси на предмет соответствия цвета кузова, наличия желтых светоотражающих полос посередине и серых внизу, наличие шашечного пояса и другое.

Реклама

На сегодняшний день на территории Подмосковья работают около 94 тысяч такси по выданным разрешениям и около 38 тысяч перевозчиков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».