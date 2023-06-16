Подмосковье 16 июня 2023, 23:48 Нейросеть создала логотип для компании из Коломны во время ПМЭФ

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На стенде Московской области в рамках ПМЭФ-2023 в этом году гостей форума угощали пастилой. Для фабрики из Коломны командировка в Санкт-Петербург прошла продуктивно. Предприятию выделят землю под яблоневый сад, чтобы выращивать собственное сырье для сладостей.

«Это будет в Московской области — село Сенницы», — сообщила коммерческий директор предприятия Мария Дмитриева.

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Тем временем команда телеканала «360» попросила Искусственный интеллект от «Вк» создать логотип для будущего сада. Художник помог внести нужный цвет — зеленый и форму — яблоко. После авторы выбирают стиль, в котором должен быть выполнен лого.

В итоге нейросеть выдала уникальную картинку. В будущем ее можно будет использовать в первозданном виде, а можно изменить, например, добавить больше цветов.

Ранее на ПМЭФ состоялась встреча губернатора Андрея Воробьева с директором фабрики «Коломенская пастила» Еленой Дмитриевой. Завод по выпуску гастрономического специалитета планирует расширяться, и Подмосковье окажет в этом содействие.

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