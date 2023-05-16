Подмосковье 16 мая 2023, 00:30 Нейросеть сгенерировала социальную рекламу для придорожных щитов в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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На придорожных щитах в Московской области разместили социальную рекламу, которую сгенерировала нейросеть Midjourney. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

На щитах разместили социальную рекламу против управления автомобилем в нетрезвом виде. Идею доработали дизайнеры.

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Соцрекламу установили на Егорьевском, Каширском, Волоколамском, Симферопольском, а также на Новорижском шоссе. Проект реализовал оператор подмосковной системы контроля БДД «МВС Груп».

«Подмосковье — передовой регион, входит в топ-5 рейтинга цифровой зрелости среди российских регионов и смело внедряет проекты с применением искусственного интеллекта, в том числе в сферу безопасности дорожного движения», — отметил директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.

С начала мая в Московской области выявили 256 водителей в состоянии опьянения, в том числе 40 человек без прав, а двое передали руль нетрезвым людям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность своевременной реконструкции дорог в Подмосковье. Так, в этом году в Мытищах приведут в порядок 24 дороги.

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