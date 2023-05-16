16 мая 2023, 00:30
Нейросеть сгенерировала социальную рекламу для придорожных щитов в Подмосковье
На придорожных щитах в Московской области разместили социальную рекламу, которую сгенерировала нейросеть Midjourney. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
На щитах разместили социальную рекламу против управления автомобилем в нетрезвом виде. Идею доработали дизайнеры.
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Соцрекламу установили на Егорьевском, Каширском, Волоколамском, Симферопольском, а также на Новорижском шоссе. Проект реализовал оператор подмосковной системы контроля БДД «МВС Груп».
«Подмосковье — передовой регион, входит в топ-5 рейтинга цифровой зрелости среди российских регионов и смело внедряет проекты с применением искусственного интеллекта, в том числе в сферу безопасности дорожного движения», — отметил директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.
С начала мая в Московской области выявили 256 водителей в состоянии опьянения, в том числе 40 человек без прав, а двое передали руль нетрезвым людям.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность своевременной реконструкции дорог в Подмосковье. Так, в этом году в Мытищах приведут в порядок 24 дороги.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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