Подмосковье 24 апреля 2023, 17:47 Нейросеть предложили использовать для подготовки к региональным выборам в Подмосковье Телеканал «360»

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Нейросеть предложили задействовать при подготовке к региональным выборам в Подмосковье. Она поможет кандидатам разработать успешные стратегии и провести анализ результатов голосования.

Нейросеть может определить тенденции и схемы поведения избирателей. Ее можно использовать для анализа данных о посещаемости избирательных участков, времени голосования и других аспектов.

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По словам координатора партийного проекта «Цифровая Россия» Геннадия Панина, нейросеть может помочь кандидатам более эффективно использовать ресурсы и разработать стратегию. При этом искусственный интеллект не может определить результаты выборов, потому что они зависят от многих факторов.

«Главное — это возможность анализа большого количества данных. Нейросети могут обрабатывать большие объемы данных, связанных с избирательным процессом, таких как данные опросов, результаты предыдущих выборов, демографические данные», — добавил он.

По мнению Панина, возможность использовать искусственный интеллект повлияет и на развитие технологий в России. Уже сейчас новейшие технологии помогают разрабатывать дизайн-макеты, флаеры, визуализации и многое другое.

«Нейросеть сможет снизить финансовые и трудозатраты — оптимизировать труд, повысить гибкость проведения избирательной кампании», — сказал он.

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