Нейросеть помогла зафиксировать свыше тысячи нарушений чистоты в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 17:40 Нейросеть помогла зафиксировать свыше тысячи нарушений чистоты в Подмосковье за неделю

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Главное управление содержания территорий Подмосковья использует при мониторинге чистоты камеры с внедренным искусственным интеллектом. Машины с автоматической фиксацией, оснащенные нейросетью, позволили выявить более тысячи нарушений в 10 городских округах за неделю.

Шесть умных автомобилей инспектировали территории в 10 городских округах: в Химках, Мытищах, Балашихе, Домодедове, Одинцове, Красногорске, Ступине, Раменском, Воскресенске и Орехово-Зуеве.

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«Самое популярное замечание — несанкционированные граффити: зафиксировано 419 нарушений. Все указанные городские округа оперативно устраняют замечания, но стоит отметить, что и самим жителям надо бережнее относиться к элементам благоустройства. За несогласованное с городом и остальными жителями искусство могут привлечь не только по административному правонарушению, но и уголовному», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Искусственный интеллект также зафиксировал за неделю 119 переполненных мусорных контейнеров, 306 грязных опор освещения и 223 нарушения, связанных с наличием мелкого мусора на обочинах дорог.

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