Подмосковье 08 августа 2023, 13:05 Нейросеть помогла выявить свыше 6 тысяч нарушений атрибутики такси в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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Нейросеть выявила более шести тысяч такси с нарушениями атрибутики в Подмосковье с начала года. Водителям выписали предостережения, а материалы для устранения нарушений направили перевозчикам.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сейчас в области работают около 100 тысяч такси. Процесс выявления нарушений автоматизировали благодаря внедрению искусственного интеллекта. Ежедневно он обрабатывает около 2,5 миллиона трафика, распознавая автомобили в потоке.

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В Подмосковье работают свыше двух тысяч камер системы «Такси-контроль». Она позволяет быстро выявить нарушения, распознавая машины на соответствие цвета кузова, наличие желтых светоотражающих полос и другой атрибутики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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