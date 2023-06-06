Подмосковье 06 июня 2023, 15:00 Нейросеть помогла выявить свыше 5 тысяч нарушений по атрибутике такси в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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Искусственный интеллект помог выявить свыше пяти тысяч машин такси, не соответствующих региональному стандарту. За прошлый год было зафиксировано свыше восьми тысяч таких нарушений.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, выявление нарушений атрибутики такси автоматизировали благодаря внедрению нейросети. Ежедневно она обрабатывает около 2,5 миллиона автомобильного трафика. При этом инспектор способен проверить только две тысячи автомобилей за год.

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«Московская область — регион с самым большим количеством выданных разрешений на таксомоторную деятельность. Сейчас в регионе работают порядка 97 тысяч такси по выданным разрешениям и около 38 тысяч перевозчиков», — отметили в министерстве.

Сейчас в Подмосковье работает свыше двух тысяч камер автоматизированной системы «Такси-контроль». Она позволяет выявлять нарушения без помощи инспекторов. Нейросеть распознает машины на соответствие цвета кузова, наличие светоотражающих желтых полос посередине и темно-серых снизу, а также наличие шашечного пояса и оранжевого фонаря на крыше. Кроме того, система фиксирует повреждения атрибутики.

Ранее губернатор Подмосковье Андрей Воробьев выслушах доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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