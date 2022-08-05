Нейросеть помогла вдвое сократить нарушения в работе такси в Подмосковье

В Московской области машины такси на соответствие региональному стандарту проверяет нейросеть. С ее помощью количество автомобилей, которые не соответствуют атрибутике, уменьшилось ровно в два раза. С таким сообщением выступил первый заместитель министра транспорта Московской области Евгений Аптекин на Х Международном Евразийском форуме «ТАКСИ».

«Благодаря внедрению нейросети, которая круглосуточно в автоматическом режиме распознает автомобили такси на соответствие атрибутике, число нарушений сократилось на 54%. Кроме того, с помощью нейросети число отказов в выдаче разрешений по причине несоответствия цветовой гамме сократилось на 15%», — сообщил Евгений Аптекин.

По его словам, в прошлом году в Подмосковье при помощи искусственного интеллекта начали проверять такси на соответствие цвета кузова, на наличие шашечного пояса и оранжевого фонаря на крыше, а также на некоторую другую атрибутику. Если она отсутствует или повреждена, таксомоторным компаниям выдается предписание, если нарушения будут продолжаться, разрешение на работу такси могут вообще аннулировать.

По словам Аптекина, Минтранс Подмосковья работает над внедрением искусственного интеллекта при выдаче разрешений такси. В планах автоматизировать предоставление госуслуги по выдаче разрешений с помощью нейросети, что позволит минимизировать участие человека в этом процессе.