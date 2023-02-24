Подмосковье 24 февраля 2023, 14:30 Нейросеть помогла сэкономить энергию и повысить успеваемость в школе в Красногорске

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В образовательном центре «Вершина» в Красногорске искусственный интеллект помог сэкономить энергию и повысить успеваемость учащихся. Это стало возможно благодаря 300 датчикам в здании учебного заведения.

Школа открылась в конце января этого года. Ее построили по проекту, который разработала компания «Форсайт» с помощью нейросети. Такой подход к возведению образовательных учреждений в стране использовали впервые.

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По словам ведущего аналитика «Форсайта» Константина Головина, технология цифрового моделирования начинается с концепта правильного расположения здания.

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«Во-вторых, чтобы сделать здание энергоэффективным, нужен правильный подбор количества и параметров инженерных систем, отопления и вентиляции. Это тоже рассчитывалось с помощью искусственного интеллекта», — пояснил разработчик.

Датчики измеряют температуру, влажность, освещенность и содержание в воздухе углекислого газа. Ученые доказали, что его избыточное количество в помещении снижает скорость мышления.

«Таким образом, мы получаем энергетическую картину здания. Сколько потребляет столовая, приборы освещения и климатические системы, можно отобразить на графике за любой промежуток времени», — добавил Головин.

Программное обеспечение удаленно управляет инженерными системами и создает наиболее комфортный для обучения микроклимат.

«С момента открытия школы прошло больше месяца, и мы получили обратную связь от родителей и учеников. Мы ощутили, насколько эффективно влияет внутренний климат на успеваемость детей», — сообщил директор центра Алексей Клецкий.

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