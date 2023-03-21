Подмосковье 21 марта 2023, 15:50 Нейросеть показала, как выглядят дорожные службы Подмосковья

Читать 360tv в

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало карточки, которые сгенерировала нейросеть. На них изображены работники дорожной службы и спецтехника.

Реклама

Еженедельно специалисты Мосавтодора проверяют на дорогах знаки, светофоры, линии освещения, остановки, ограждения разного типа, покрытие дорог и тротуаров и проводят другие виды работ. Искусственный интеллект изобразил их деятельность в теплое и холодное время года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил уделить особое внимание уборке улиц и дворов региона. Он также поздравил коммунальщиков с Днем работника ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».