Подмосковье 25 марта 2023, 04:35 Нейросеть показала дома Подмосковья в 2080 году Уникальное изображение / Комитет по конкурентной политике Московской области

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Комитет по конкурентной политике Московской области выяснил, как будут выглядеть дома жителей Подмосковья в 2080 году. Изображения сгенерировала автоматически нейросеть.

Искусственный интеллект построил изображения, основываясь на текстовых запросах.

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«Ключевая идея была узнать, какие будут строить частные дома фрилансеры, семьи с одним-двумя детьми и пенсионеры в Подмосковье в 2080 году по версии нейросети», — пояснили в комитете.

Судя по изображениям, жилые здания в Московской области во второй половине XXI века будут иметь необычную геометрическую форму: скругленные углы и причудливые контуры. Часть построек будет иметь элементы готической архитектуры, а местами напоминать дворцы со свойственной им помпезностью.

Нейросеть активно используют для прогнозирования, сопоставления и анализа больших объемов данных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей.

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