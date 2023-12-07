Подмосковье 07 декабря 2023, 17:46 Нейросеть не выявила штрафов по уборке в Подмосковье с начала декабря ГУСТ

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Камеры с искусственным интеллектом выявили свыше двух тысяч нарушений чистоты и порядка в Подмосковье в первую неделю декабря. Это навалы снега, грязные опоры освещения, переполненные мусорки и другое.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, всего с 1 декабря камеры выявили 2,7 тысячи нарушений.

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«За первую неделю декабря нейросеть зафиксировала 2783 нарушения, большая часть приходится на снежные навалы — 1113 замечаний, но неравнодушен ИИ еще и к грязным опорам освещения — 562 замечания, полным контейнерам для мусора — 238 дефектов и граффити — 187. Все замечания переданы в работу коммунальным службам», — сказала она.

Светлана Аипова добавила, что за год нейросеть сформировала штрафов на общую сумму 163 миллиона рублей. В декабре их еще не было.

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