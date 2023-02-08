Подмосковье 08 февраля 2023, 10:35 Нейронная сеть начала выявлять незаконную уличную торговлю в Подмосковье с точностью на 93%

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Пилотный проект по обнаружению стихийной торговли запустили в Подмосковье. Для этого модель искусственного интеллекта подключили к камерам, которые входят в систему «Безопасный регион».

«Кроме того, мы разрабатываем систему оперативного информирования о фактах несанкционированной уличной торговли. Сегодня нейронная сеть в рамках пилотного проекта обучена выявлять факты несанкционированной уличной торговли с точностью 93%», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Отмечается, что несанкционированная торговля создает недобросовестную конкуренцию и несет угрозу для здоровья покупателей, так как в большинстве случаев в данных местах продаются товары неизвестного происхождения.

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Камеры также будут анализировать локации возникновения этой торговли, чтобы в дальнейшем на них организовывать легальные точки продажи. В промышленную эксплуатацию проект планируется ввести в марте-апреле текущего года. К этому времени нейронная сеть будет выявлять факты стихийной торговли с точностью до 96%.

Изначально проект протестировали на восьми камерах в ручном режиме, затем — на 58 камерах в автоматизированном. Сейчас идет подготовка к запуску тестирования на 400 камерах, после чего искусственный интеллект начнут применять на всех камерах «Безопасного региона».

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