Нейроимплант из Сколково подарит слепым возможность видеть

В Сколково показали нейроимплант, который поможет видеть полностью ослепшим и слепоглухим людям. Глаза им заменят камеры, которые будут посылать сигнал в мозг напрямую, замещая функции зрительного нерва.

Источник фото: телеканал «360»

Разработчики из Сколково создали нейроимплант, который поможет даже тем, у кого зрительный нерв погиб, и любые операции бесполезны. Разработку назвали ELVIS. Она даст возможность видеть тем, у кого функция глаз уже безвозвратно утрачена.

«Нейроимплант разрабатывали для того, чтобы ни глаза, ни зрительный нерв уже не были нужны для передачи видео. Потому что информация передается в зону зрительной коры. Как раз туда же, куда и зрительный нерв обычно информацию передает. Это принципиально другой подход. Мы заходим с другой стороны», — пояснил Денис Кулешов, руководитель проекта ELVIS.

Как же работает имплант? Сначала человеку в голову вживляется микрочип. Для этого потребуется нейрохирургическая операция. Дальше на голову надевается специальный обруч, на котором есть камеры, которые возьмут на себя функцию глаз. На пояс вешается миникомпьютер, который будет регулировать обмен информацией.

Источник фото: телеканал «360»

Разумеется, у пациента с этим имплантом не появится точно такое же зрение, как у здорового человека. Читать книжки он вряд ли сможет. Но точно будет намного меньше нуждаться в посторонней помощи, которая необходима слепым.

«По нашим прогнозам человек будет видеть силуэты объектов. Он будет видеть контуры объектов. Различать, где находится какой-то стул, об который не надо споткнуться. Он сможет понять, что рядом два или три человека. Он сможет видеть контуры объекта с помощью своего электронного зрения», — отметил Денис Кулешов, руководитель проекта ELVIS.

Алексей — слепоглухой. Общается с внешним миром с помощью дактиля — специального языка. Разумеется с ним всегда сопровождающий. Слепота у мужчины не врожденная, а приобретенная. То есть у его мозга есть зрительная память. Это важно. Нейроимплант поможет ему частично восстановить зрение и тем самым сделать менее зависимым от других людей.

Источник фото: телеканал «360»

А дальше надо проводить операцию по вживлению чипа. Делать это смогут не ранее 2024 года. После всех испытательных процессов разработку планируют запустить в массовое использование. По срокам это ориентировочно 2027 год.

«Мы должны получить регистрационное удостоверение от Минздрава, от Росздравнадзора, что такую операцию можно будет проводить в массовом порядке и помогать людям вернуть зрение», — уточнил Кулешов.

В Америке, кстати, уже живут четыре человека с такими имплантами. А в нашей стране насчитывается около 300 тысяч слепых. И многие из них уже готовы хоть сейчас пойти на такую операцию.

«То есть это те, которые уже либо в таком отчаянном положении, что им хочется вернуть себе качество жизни. Как-то стать более менее самостоятельным. Либо это те люди, которые в какой-то степени фаталисты, и они хотят принести пользу, посредством своего участия. Я таких знаю лично», — рассказала Наталья Соколова, исполнительный директор Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

Стоимость одной операции вместе с подготовкой, всем оборудованием и реабилитацией сейчас оценивается в 10 миллионов рублей. Но, разработчики надеются, что такое нейроимплантирование возьмет под крыло государство в систему ОМС. И тогда цену можно будет снизить до пяти миллионов.